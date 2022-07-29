Очевидцы рассказали о жестоком избиении девушки в Екатеринбурге

15:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Екатеринбурге мужчина после ссоры ударил девушку об асфальт, а затем начал ее душить, рассказали очевидцы произошедшего.
"Когда увидели, как парень поднимает девушку и начинает ее душить, бьет об асфальт, начали ему кричать. Параллельно подруга вызывала полицию. Когда под девушкой натекла лужа крови, начали кричать и другие соседи", – сообщила РЕН ТВ одна из свидетельниц избиения.
Она добавила, что вместе с соседом они вышли на улицу, где поддержали пострадавшую, не давая ей подняться после тяжелых травм, и дали воды.
По словам другой очевидицы, мужчина дал девушке под дых, затем она упала в обморок, ударившись головой. Она уточнила, что инцидент произошел около двух часов ночи.
"Он ей говорил: "Вставай, сейчас полиция приедет", пытался поднять девушку, но она лежала, как тряпочка. И, видимо, испугался и ушел", – добавила женщина.
Позже на место происшествия прибыли два наряда полиции и скорая помощь, девушка была госпитализирована в больницу. При этом, по мнению очевидицы, мужчина и пострадавшая могли находиться в нетрезвом состоянии.
Инцидент случился ночью 28 июля, когда мужчина из ревности избил девушку, так как она якобы куда-то ушла на несколько часов.
Ранее сообщалось об обнаружении тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
Позже стало известно, что мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления. После каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел.
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