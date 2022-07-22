СК проверит видео, на котором подросток бьет женщину в Приморье

14:43
Фото: телеграм-канал "Подъем’"
Следственный комитет организовал проверку по факту появления в Сети видео с подростком, который бьет женщину. Как передает РИА Новости, инцидент произошел в Приморском крае.
В ролике юноша бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги.
"Проводится доследственная проверка по факту появления в социальных сетях видеоматериала, на котором подросток избивает женщину и требует у нее передачу денежных средств", – заявили в Следственном управлении СК РФ по Приморью.
Также в ведомстве сообщают о проверке сведений о противоправных действиях, примененных к подросткам из видео. В Сети позже появились ролики, в котором напавший на женщину плачет и извиняется, в еще двух – снимавшего первое видео высаживают на буе посреди моря.
В Следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с избиением женщины. Планируется проверить условия жизни и воспитания нападавшего. Также ведется розыск людей, которые учинили самосуд над подростками.
Ранее сообщалось, что прокуратура и полиция организовали проверку после публикации видео, на которых группа подростков избивает 13-летнюю девочку. Конфликт между ней и другой девочкой произошел на почве ревности.
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