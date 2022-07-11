В Москве двое мужчин избили женщину после сделанного замечания

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Двое мужчин в районе Лефортово избили женщину за сделанное им замечание, один из подозреваемых задержан, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

"Сегодня сотрудниками полиции один из подозреваемых был доставлен в ОМВД России по району Лефортово, он задержан по статье 91 УПК РФ. Розыск второго подозреваемого продолжается", – отметили в ведомстве.

По данным МВД, инцидент произошел 5 июля, когда жительница сделала замечания неизвестным мужчинам, конфликтующим с женщиной. После этого злоумышленники ударили женщину, а затем скрылись.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Кроме того, в качестве меры пресечения планируется избрать заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что драка с участием порядка 30 человек произошла на Москворецком рынке в Москве.

Отмечается, что конфликт произошел между продавцом и покупателем, в результате чего началась потасовка. В результате ЧП пострадал один человек, он обратился в травмпункт.

