На Москворецком рынке в Москве произошла драка

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Драка с участием порядка 30 человек произошла на Москворецком рынке в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что конфликт произошел между продавцом и покупателем, в результате чего началась потасовка. В результате ЧП пострадал один человек, он обратился в травмпункт.

На месте работают правоохранители. Полиция проверяет на причастность к конфликту 30 человек.

Ранее драка произошла между игроками любительских футбольных клубов "Куяда" и "Дербент" после матча национальной футбольной лиги Дагестана.

Инцидент произошел во время стыкового матча за право выступать в Высшей лиге лиги Дагестана в следующем сезоне. Игроки клубов начали бить друг друга сразу после финального свистка.