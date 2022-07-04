Драка произошла на шиномонтаже в Набережных Челнах. Очевидцы сняли, как работник сервиса в Набережных Челнах крушил автомобиль. Позже мастер объяснил, что все произошло из-за того, что клиенты неправильно пользовались его домкратом и могли сломать.

На критику клиенты отреагировали грубо: послали матом и начали бить по лицу. Работник вспылил – разбил окна машины и погнался за одним из мужчин с монтировкой, но не догнал. Закончилась история мирно, ущерб разделили пополам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24