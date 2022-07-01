Старейшины попытались примирить семьи участников драки в Дагестане. Молодые люди из двух семей повздорили во время игры в футбол, в результате спор между ними закончился поножовщиной. 28-летний мужчина умер в больнице.

Старейшины из соседних сел устроили переговоры между родственниками, чтобы больше не проливалась ничья кровь. Однако потерпевшие признались, что пока не готовы помириться и попросили дать им время подумать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.