"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении генерала МВД

Суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве в отношении генерала МВД Александра Мельникова. Прокурор на заседании просил дать подсудимому 8 лет колонии строгого режима, адвокат требовал оправдать, а сам бывший высокопоставленный чиновник назвал уголовное дело провокацией.

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