В Роспотребнадзоре заверили, что вспышка геморрагической лихорадки РФ не грозит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.
По его мнению, повода для паники нет. Семенов добавил, что особенность нового штамма заключается в ряде нуклеотидных замен, однако клинически это никак не проявляется.
Эксперт рассказал, что основными переносчиками заболевания являются клещи. Инфекция встречается на юге России и распространена на территории от Китая до Сербии.
Семенов пояснил, что Конго-крымская геморрагическая лихорадка является природно-очаговым заболеванием, поэтому заболевшие есть каждый год. Ежегодно люди выезжают на природу, где их кусают клещи, среди которых есть зараженные.
"В отличие от КВЭ, фиксируются единичные случаи заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой, но это инфекция, за которой мы следим, изучаем, поэтому представленная работа специалистов Роспотребнадзора связана как раз с пристальным вниманием федеральной службы к этому заболеванию", – приводит слова Семенова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что специалисты Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя обнаружили на юге России новый вариант Конго-крымской геморрагической лихорадки. В рамках исследования ученые выяснили, что в РФ встречаются три линии патогена, в числе которых уже известные "Европа-1" и "Африка-3", а также совершенно новая "Европа-3". В настоящее время наиболее опасной считается линия "Европа-1", при которой высоки риски летального исхода, тяжелого течения болезни и развития геморрагического синдрома.
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