На юге России выявили новый штамм геморрагической лихорадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя обнаружили на юге России новый вариант Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
Уточняется, что вирус ККГЛ распространен в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке, некоторых странах Азии и в южной части России. Он передается от клещей или домашнего скота, а также при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека.
В рамках исследования ученые выяснили, что в РФ встречаются три линии патогена, в числе которых уже известные "Европа-1" и "Африка-3", а также совершенно новая "Европа-3". Последней было собрано шесть образцов. Теперь специалистам предстоит выявить особенности нового штамма и оценить его распространенность в стране.
В настоящее время наиболее опасной считается линия "Европа-1", при которой высоки риски летального исхода, тяжелого течения болезни и развития геморрагического синдрома.
Ранее инфекционист Андрей Поздняков заявил о появлении самого заразного штамма коронавируса. Им оказался новый вариант "Омикрон"-штамма ВА.4. По его словам, этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности SARS-CoV-2.
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