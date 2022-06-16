Вариант "Омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые выявили вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5.

"За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "Омикрон" на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два ВА.5, три из них завозные из разных стран, один пока находится в стадии определения эпиданализа", – цитирует РИА Новости слова Поповой.

Она не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом, по ее словам, опыт и знания позволяют принять своевременные необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным.

Эксперт пояснил, что этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.

В России за последние сутки госпитализировали 1 442 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 27,5% меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в России выявили 18 388 424 случая коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 810 796 человек.

