Врач спрогнозировала пик заболеваемости COVID-19 в Москве в сентябре-октябре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пик заболеваемости коронавирусом прогнозируется осенью, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

"Сейчас, с учетом того что люди меньше двигаются у нас, то прогнозировать нужно где-то в районе обычной сезонной подъемности любых вирусных инфекций, то есть сентябрь-октябрь", – цитирует слова Лысенко ТАСС.

Она уточнила, что ранее пик заболеваемости коронавирусом ожидался в августе.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что отказываться от коронавирусных ограничений пока рано. По его словам, история с COVID-19 уже на исходе, однако один-два "серьезных витка" еще могут быть. Он пояснил, что сейчас уровень коллективного иммунитета падает, а инфекция объявлена сезонным ОРВИ.

Он спрогнозировал появление нового пика заболеваемости коронавирусом осенью.

