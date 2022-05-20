Главврач столичной больницы оценила кампанию по вакцинации от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Необходимые эпидемиологические нормы в период вакцинации от коронавируса москвичей были достигнуты, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"На мой взгляд, вакцинация в Москве удалась. И те эпидемиологические нормы, которые мы должны были, мы достигли. Другой вопрос, что вакцинация как профилактика – и не только от коронавируса – должна стать нормой нашей жизни", – цитирует ее ТАСС.

Специалист подчеркнула, что пандемия продемонстрировала необходимость обсуждения нового подхода к вакцинации.

По ее словам, молодежи нужно говорить о важности вакцинации, менять восприятие по данному вопросу, привлекать к освещению СМИ.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. Отмечается, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз. На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.

