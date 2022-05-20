Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 36,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова признала, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может закончиться. Однако она пояснила, что сам вирус не уйдет.

За последние сутки в Москве госпитализировали 137 человек с COVID-19. На ИВЛ находятся 79 пациентов. По выздоровлении из больниц были выписаны 429 человек. С начала пандемии от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

