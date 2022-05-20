В России за сутки госпитализировали 2 081 человека с COVID-19

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В России за последние сутки госпитализировали 2 081 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 1,7% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За 24 часа были выписаны 6 173 пациента с ранее диагностированным коронавирусом. Всего по стране с начала пандемии был выписан 17 676 801 пациент.

Выявлено 5 089 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 96 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что COVID-19 стал приобретать черты сезонной инфекции. По словам эксперта, новая волна заболеваемости может произойти осенью.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова признала, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может закончиться. Однако она пояснила, что сам вирус не уйдет.

