Пандемия коронавируса может скоро закончиться, но вирус не уйдет – Попова

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может закончиться. Однако она пояснила, что сам вирус не уйдет.

"Мы говорим о том, что это, возможно, будет уже не пандемическое, а эпидемическое проявление вируса. Но то, что вирус с нами надолго, если не навсегда, это совершенно очевидно", – сказала Попова в интервью ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 42 регионах России. Показатель заболеваемости по итогам 19-й недели 2022 года составил 21,9 на 100 тысяч населения, это на 13,3% ниже уровня прошлой недели.

В свою очередь, глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова заявила, что угроза новых всплесков заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, несмотря на общую стабилизацию эпидемиологической обстановки. Котова отметила, что в текущих условиях одной из наиболее важных задач является поддержание в России приемлемого уровня коллективного иммунитета.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вероятность прихода в Россию линий "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 высока.

