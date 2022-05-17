Превышение показателей заболеваемости COVID-19 выявлено в 42 регионах РФ – Роспотребнадзор

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Среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 42 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Как отметила Анна Попова (руководитель Роспотребнадзора. – Прим. ред.), снижение интенсивности эпидемического процесса наблюдается в течение 13 недель, однако темпы снижения заболеваемости падают", – говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости по итогам 19-й недели 2022 года составил 21,9 на 100 тысяч населения, это на 13,3% ниже уровня прошлой недели.

По состоянию на 16 мая в национальную базу данных VGARus загружено 133 905 геномных последовательностей коронавируса. При этом за последние три недели 99,24% от общего числа сиквенсов отнесены к штамму "Омикрон", 0,30% – к "Дельте", 0,46% – к другим недоминирующим вариантам вируса.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализированы 2 772 пациента с COVID-19. За минувшие 24 часа после прохождения лечения выписаны 5 984 человека. Всего с начала пандемии в России болезнь перенесли 17 658 542 человека. При этом в РФ выявлено 4 122 новых случая коронавируса.

