В России за сутки госпитализировали 2 772 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализированы 2 772 пациента с COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие 24 часа после прохождения лечения выписаны 5 984 человека. Всего с начала пандемии в России болезнь перенесли 17 658 542 человека.

При этом в РФ выявлено 4 122 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 110 человек.

Ранее пульмонолог Андрей Белевский сообщил, что от остаточных явлений в дыхательной системе после COVID-19 можно избавиться, если соблюдать здоровый образ жизни. По его словам, легкая форма заболевания протекает для дыхательной системы практически бесследно. При этом вирус оставляет свой след в тяжелых случаях.

