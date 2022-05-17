Пульмонолог рассказал, как избавиться от остаточных явлений поле COVID-19

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От остаточных явлений в дыхательных системе после COVID-19 можно избавиться, если соблюдать здоровый образ жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного пульмонолога столичного Депздрава Андрея Белевского.
По его словам, легкая форма заболевания протекает для дыхательной системы практически бесследно. При этом вирус оставляет свой след в тяжелых случаях.
"Но при соблюдении определенных мероприятий: физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни – эти изменения проходят. У некоторых пациентов выздоровление затягивается и занимает достаточно длительное время – до года, а может и больше. Но в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в легких проходят", – пояснил Белевский.
Пульмонолог отметил, что для здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию с флюорографией и спирометрией. Специалист также посоветовал людям с хроническим кашлем выяснить его причины. Белевский подчеркнул, что кашель даже для курильщика не является нормальным делом.
"Каждый курильщик страдает хроническим бронхитом курильщика, но за хроническим кашлем могут скрываться другие, совсем нерадостные болячки. В первую очередь надо подойти к терапевту и рассказать о симптомах, потому что легкие не являются единственной причиной кашля", – добавил эксперт.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что лучшей защитой от коронавируса является сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом. Ученый добавил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса.
"Доктор 24": нейроковид
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