Гематолог рассказала, почему в России выросло число случаев заболеваний крови

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За последние десять лет в России на 15–20% увеличилось число новых случаев болезней крови. Связано это не с ростом заболеваемости, а с улучшением диагностики в стране. Об этом "Газете.ру" рассказала заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина.

"У многих появился страх, что люди стали больше болеть онкологическими заболеваниями. Этот страх совершенно не оправдан. Полученная статистика говорит не о росте заболеваемости, а об улучшении диагностики, что является "хорошей" причиной", – отметила Алешина.

Она добавила, что за последние 30 лет увеличилась и продолжительность жизни.

"Хотя онкогематологические заболевания встречаются и у молодых, но медианный возраст составляет 60–65 лет, то есть больше пациентов стали "доживать" до своего заболевания", – пояснила врач.

По словам гематолога, влияние на выявляемость гематологических заболеваний оказала и пандемия коронавируса. Люди стали чаще обращаться за медицинской помощью и делать анализ крови, в связи с чем в ряде случаев врачам удавалось выявить изменения в анализах еще до появления клинических признаков болезни. При этом сам коронавирус онкогематологические заболевания не вызывает: все изменения крови после COVID-19 являются обратимыми.

Ранее главный онколог Минздрава, практикующий врач – хирург-онколог Андрей Каприн рассказал об изменениях в анализах крови, которые должны насторожить. По словам эксперта, благодаря общему анализу крови можно обнаружить патологические изменения в организме при различных инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Любое изменение в показателях гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) без видимой причины говорит о скрытой болезни и является поводом для визита к врачу.