В Минздраве назвали изменения в анализах крови, которые должны насторожить

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Главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН, практикующий врач – хирург-онколог Андрей Каприн рассказал об изменениях в анализах крови, которые должны насторожить. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам эксперта, благодаря общему анализу крови можно обнаружить патологические изменения в организме при различных инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

"Мы видим общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток в крови. Любое изменение в показателях гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) без видимой причины говорит о скрытой болезни. Отклонения являются поводом для обращения к врачу", – пояснил врач.

Эксперт уточнил, что также есть и биохимический анализ крови, позволяющий более точно судить о состоянии организма в целом, работе его отдельных систем и органов. Кроме того, это исследование назначают при первом подозрении на онкологию.

"Этот анализ помогает выяснить, к каким нарушениям в организме уже привело развитие злокачественной опухоли, если она есть", – пояснил Каприн.

Медик отметил, что, сдавая биохимию, стоит обратить внимание на недостаточный уровень сывороточного альбумина. Он уточнил, что это самый распространенный белок в плазме крови человека, его снижение может наблюдаться при целом ряде болезней, в том числе и при раке.

Также стоит присмотреться к таким показателям, как высокая активность альдолазы (ALD), так как ее повышенный уровень может говорить о разрушении клеток какого-либо органа или ткани, и высокая активность лактатдегидрогеназы (LDH). Отмечается, что это еще один фермент, уровень которого повышается при болезнях, сопровождающихся повреждением тканей и разрушением клеток.

Об острых и хронических воспалениях и опухолях может говорить также высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов. А высокий уровень кальция встречается при онкологии бронхов, молочной железы, почек и при костных метастазах.

Каприн также посоветовал обратить внимание на высокий уровень кортизола в связи с тем, что развивающийся злокачественный процесс является для организма хроническим стресс-фактором.

"Это сопровождается стимуляцией активности коры надпочечников и повышением в крови содержания кортизола", – заключил врач.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Михаил Давыдов рассказал, что такое метастазы и чем они опасны. По словам специалиста, метастазы – это клетки, которые отделяются от материнской злокачественной опухоли и с кровотоком или лимфой распространяются по организму. Причем злокачественная опухоль может пускать метастазы в любой орган по всему телу.

