Онколог назвал три симптома рака легких

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Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что при раке легких может наблюдаться кашель, кровохарканье и дискомфорт в грудной клетке.

По словам эксперта, основная опасность заключается в том, что на начальном этапе самостоятельно определить развитие онкологии затруднительно. "Обычно это кашель, кровохарканье, дискомфорт в грудной клетке. Но есть и хронические заболевания легких, где все эти симптомы присутствуют. Поэтому в ранней форме определить это достаточно сложно", – подчеркнул онколог.





Евгений Черемушкин врач-онколог Надо проводить рентгеновские исследования, потому что маленькая опухоль никак себя не проявляет, особенно если она не выходит в бронх, где может раздражать его, вызывать кашель, где может кровоточить, и кровь попадает в бронхиальное дерево, и с мокротой все это выходит.

По словам специалиста, чаще всего рак легких выявляют у курильщиков и тех, кто работает на вредном производстве. "На работе мелкая пыль попадает в легкие, вызывая хронические воспалительные реакции", – объясняет он.

Тем не менее существует еще один фактор риска – наследственная предрасположенность, указал врач. "Человек наследует хронические проблемы, связанные с какими-то воспалительными реакциями, чаще всего со слабостью иммунной системы и с хроническим воспалением. Хроническое воспаление через какое-то количество лет сопровождается тем, что теряется контроль над тем, что происходит в ткани, и возникает рост опухоли", – отмечает Черемушкин.

Ранее были названы симптомы, сигнализирующие о раке пищевода. В том числе речь идет об изжоге, чувстве тошноты, затрудненном глотании и отрыжке. Отмечается, что в большинстве случаев соответствующий диагноз ставят людям старше 60 лет. Наиболее важными факторами риска развития рака пищевода считаются употребление алкоголя и курение.

