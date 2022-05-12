Онколог назвал три симптома рака легких

Фото: depositphotos/diego_cervo
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что при раке легких может наблюдаться кашель, кровохарканье и дискомфорт в грудной клетке.
По словам эксперта, основная опасность заключается в том, что на начальном этапе самостоятельно определить развитие онкологии затруднительно. "Обычно это кашель, кровохарканье, дискомфорт в грудной клетке. Но есть и хронические заболевания легких, где все эти симптомы присутствуют. Поэтому в ранней форме определить это достаточно сложно", – подчеркнул онколог.
По словам специалиста, чаще всего рак легких выявляют у курильщиков и тех, кто работает на вредном производстве. "На работе мелкая пыль попадает в легкие, вызывая хронические воспалительные реакции", – объясняет он.
Тем не менее существует еще один фактор риска – наследственная предрасположенность, указал врач. "Человек наследует хронические проблемы, связанные с какими-то воспалительными реакциями, чаще всего со слабостью иммунной системы и с хроническим воспалением. Хроническое воспаление через какое-то количество лет сопровождается тем, что теряется контроль над тем, что происходит в ткани, и возникает рост опухоли", – отмечает Черемушкин.
Ранее были названы симптомы, сигнализирующие о раке пищевода. В том числе речь идет об изжоге, чувстве тошноты, затрудненном глотании и отрыжке. Отмечается, что в большинстве случаев соответствующий диагноз ставят людям старше 60 лет. Наиболее важными факторами риска развития рака пищевода считаются употребление алкоголя и курение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: