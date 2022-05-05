Онкологи связали лишний вес у мужчин с ростом риска рака простаты

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Эпидемиологи и онкологи из Оксфордского университета считают, что лишний вес у мужчин повышает риск развития рака простаты. Подробности их исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.
Ученые провели анализ данных крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации UK Biobank, собрав сведения о 218 тысячах мужчин. Исследователи учли индекс массы тела, окружность талии, соотношение объемов талии и бедер мужчин и частоту случаев рака простаты.
Выяснилось, что за 12 лет от него умер 661 мужчина. Риск смерти возрастал на 7% на каждые пять пунктов ИМТ и на 6% – на каждые 10 сантиметров в талии.
Также ученые рассчитали риски на основе более ранних исследований, в которых рассматривались свыше 20 тысяч случаев смерти от рака простаты. Оказалось, что на каждые пять пунктов ИМТ риск возрастал на 10%, а на каждые 10 сантиметров в талии – на 7%.
Специалисты отмечают, что знание факторов, повышающих риск развития рака простаты, необходимо для его предотвращения. Если такие факторы, как возраст, семейный анамнез, этническая принадлежность, не поддаются изменению, то необходимо выявить факторы риска, которые можно изменить. При этом ученым еще предстоит выяснить, влияет ли лишний вес на риск рака простаты напрямую.
Британские врачи из организации Cancer Research UK ранее рассказали о симптомах рака костей. К неочевидным признакам относятся ноющая боль в суставах или образование отеков и припухлостей.
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