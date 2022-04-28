Названы 5 основных причин рака печени

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Онкологи назвали пять привычек, которые провоцируют развитие рака печени. Об этом сообщает издание ETNT.

Первой причиной, по словам специалистов, является употребление большого количества спиртных напитков. Эксперты отмечают, что алкоголь может привести к хроническому повреждению печени, в частности, к циррозу или рубцеванию.

Второй причиной развития рака названо курение. Исследователи отмечают, что метаболическим заболеваниям печени могут способствовать канцерогены.

Третьей причиной развития онкологии может стать прием анаболических стероидов. Как отметил врач спортивной медицины Боб Голдман, именно данные препараты привели к развитию рака печени у ряда спортсменов.

Четвертой возможной причиной развития рака ученые назвали незащищенный секс. По словам экспертов, хроническое инфицирование вирусами гепатита В или С приводит к циррозу печени, что впоследствии может привести к онкологическому заболеванию.

Пятым фактором, по мнению врачей, может стать избыточный вес. Согласно исследованиям, ожирение повышает риск возникновения рака печени до 87%.

Ранее сообщалось, что ежегодно в мире регистрируется порядка 780 тысяч случаев рака печени. Это шестое по распространенности онкологическое заболевание. При этом выживают с ним только 13% пациентов, поскольку из-за быстрого развития выявляют его обычно достаточно поздно.

Среди симптомов, на которые нужно обратить внимание, чтобы диагностировать заболевание на ранней стадии, эксперты назвали пожелтение кожи и белков глаз, потерю аппетита и тошноту, зуд, усталость, частое кровотечение из носа, припухлость в верхней части живота, а также потемнение цвета мочи.

