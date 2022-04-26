Ученые назвали способ снизить риск возникновения онкологии на 61%

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Ученые из университетской больницы Цюриха в Швейцарии назвали способ снизить риск возникновения онкологии на 61%. Об этом сообщает Frontiers in Aging.

Они провели исследование в Австрии, Швейцарии, Германии, Франции и Португалии, в ходе которого были изучены данные более двух тысяч человек. Испытуемые потребляли высокие дозы витамина D, омеги-3, а также придерживались домашней программы физических нагрузок.

Результаты исследования продемонстрировали, что комбинация потребления витаминов и занятий спортом способны снизить риск возникновения онкологии.

Ранее российские ученые нашли средство для эффективного уничтожения раковых клеток. Специалисты пришли к выводу, что наиболее удобным для борьбы с онкозаболеваниями является изотоп свинца-212, который имеет период полураспада до 10 часов. За это время можно успеть приготовить препарат, доставить его в клинику и ввести в организм пациента.

По словам специалистов, радиоактивное излучение, выделяющееся в результате распада свинца на поверхности раковой клетки, уничтожает злокачественные образования. Для свинца-212 хорошо изучены методики его доставки к очагу опухоли, кроме того, у него есть диагностическая пара – свинец-203, который может использоваться для контроля состояния пациента.