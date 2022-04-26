В Минздраве РФ рассказали, в каких случаях радиация может принести пользу

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Главный внештатный специалист радиолог министерства здравоохранения России Евгений Хмелевский рассказал, в каких случаях ионизирующее облучение может принести пользу.

"Периодическое обсуждение влияния радиации на нашу повседневную жизнь становится нормой. Но отношение к ионизирующему излучению как к однозначно вредному необоснованно, ведь оно может оказаться и жизненно важным", – приводит его слова РИА Новости.

Хмелевский подчеркнул, что совершенно точно можно сказать о пользе рентгена и МРТ, которые являются диагностическими и терапевтическими процедурами. При этом он отметил, что не рекомендуется делать компьютерную томографию ежемесячно, однако если есть врачебные показания, то пренебрегать такими методами исследований может быть крайне опасно и даже смертельно.

Специалист добавил, что в настоящее время ученые исследуют пользу ионизирующего излучения на всхожесть семян, изучают формирование защитных свойств клетки при воздействии больших доз облучения после предварительного облучения малыми дозами радиации.

В то же время Хмелевский отметил, что нельзя однозначно говорить о том, что минимальные дозы радиации, получаемые человеком в повседневной жизни, не приводят ни к каким неблагоприятным последствиям, поскольку границы тератогенного и онкогенного воздействия радиации на организм пока не определены.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников в интервью Москве 24 развеял популярные мифы о МРТ и КТ-исследованиях.

