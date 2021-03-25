В Депздраве развеяли популярные мифы о магнитной и компьютерной томографии

Различные обследования при помощи современного оборудования, такие как МРТ, рентген и КТ, все прочнее входят в нашу жизнь. Они позволяют составить детальную картину заболеваний и быстрее выявить отклонения. Однако до сих у многих есть страх, что такие исследования серьезно вредят организму, облучая его. В интервью Москве 24 главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников развеял популярные мифы о них.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Миф 1: МРТ нужно делать при любом недомогании

МРТ действительно современный и эффективный метод диагностики с использованием магнитных полей высокой мощности и высокочастотных радиоволн. Эта технология позволяет в деталях рассмотреть структуру внутренних органов, с наибольшей точностью определить причину развития патологий.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Но назначается МРТ далеко не при любых недомоганиях, а только в тех случаях, когда необходимо выявить патологические и физиологические изменения в тканях и внутренних органах.

МРТ часто назначают в случаях подозрения на опухоли, поскольку это позволяет не только определить новообразование, но и сделать предположение о характере: опасная опухоль или доброкачественная.

Миф 2: оборудование диагностики сильно облучает

Безусловно, оборудование для рентгена и КТ дает лучевую нагрузку. Но действие рентгеновских лучей кратковременно и направлено на определенный участок, например шейный отдел позвоночника или челюсть. Для дополнительной защиты предусмотрены тяжелые свинцовые фартуки, воротники и пластины. Поэтому нахождение рядом с кабинетом и тем более в здании совершенно безопасно.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы При КТ или рентгеновском исследовании человек в среднем получает дозу, эквивалентную естественному облучению солнечными лучами за семь-восемь дней. Например, полет на самолете и проход через контрольный сканер в аэропорту эквивалентен дозе, получаемой за два дня от солнца.

Доза, за пределами которой начинается повреждение организма под действием радиации, более чем в 100 раз превышает допустимую среднегодовую норму даже для рентгенологов, работающих в этих кабинетах. При медицинской диагностике получить такое облучение невозможно.

И все же для снижения воздействия рекомендуется прибегать к лучевой диагностике только при необходимости, планируя исследования с промежутками по времени.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Миф 3: МРТ нельзя делать с металлическими коронками и протезами

Протезы с наличием металла действительно могут становиться причиной искажений на снимке. Но современное оборудование умеет предусматривать и минимизировать их, если аппарат МРТ настроить должным образом.

Поэтому если у вас есть металлические коронки или протезы, об этом лучше заранее предупредить персонал, чтобы они настроили аппарат.

Миф 4: при использовании роботизированных технологий не нужен врач

Медицинские роботы сейчас выполняют большую миссию в диагностике и лечении: они дают медикам более точные данные, возможность быстрого обнаружения патологий, предлагают варианты лечения.

Однако именно врач общается с пациентом, анализирует, сопоставляет все данные, наблюдая за состоянием пациента в динамике, и делает окончательный выбор. Он же и несет ответственность за результат в постановке диагноза и лечения.

Миф 5: КТ и МРТ равнозначны

Компьютерная томография считается более эффективной при обследовании твердых тканей, костей, черепа и их нарушений. Компьютер регистрирует количество рентгеновских лучей, которое было направлено в тело пациента, и количество лучей на выходе из него. После из этих данных реконструируются изображения для анализа. Лучше всего на КТ видны ткани с низкой плотностью, например легкие, и высокой плотностью – кости.

Мягкие ткани при обычном КТ-исследовании не сильно отличаются друг от друга по плотности, поэтому для их оценки в организм человека вводят йодсодержащий контрастный препарат.

В свою очередь, МРТ служит для анализа мягких тканей. Организм помещают в сильное магнитное поле, под воздействием которого молекулы воды в нем выстраиваются в определенном порядке, а компьютер регистрирует их перемещение и преобразует в изображения. Соответственно, лучше всего при этом виде исследования видны ткани, содержащие много молекул воды: внутренние органы, хрящи, межпозвонковые диски, мышцы, связки. А вот костную ткань или легкие, в которых минимальное количество жидкости, оценить на МРТ сложнее.