Врач объяснила важность закупки нового оборудования для больниц в Москве

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Главный врач Детской поликлиники № 39 Светлана Павлова рассказала Москве 24, как получение нового оборудования по контрактам жизненного цикла влияет на качество работы медиков и благополучие пациентов.

"Проведение необходимого комплекса современных аппаратных, инструментальных диагностических исследований позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, назначить своевременное лечение, предотвратить прогрессирование заболевания, уменьшить риск развития сопутствующих заболеваний", – сказала Павлова.

Врач объяснила, что в рамках одного контракта поликлиника получает не только современное оборудование, но и десятилетнюю гарантию бесперебойной работы, а также обслуживание техники опытными специалистами.





Светлана Павлова главный врач детской городской поликлиники № 39 В рамках контракта жизненного цикла в нашей поликлинике были обновлены аппараты УЗИ экспертного класса. Новое оборудование помогает максимально эффективно, четко и быстро обнаруживать патологию, с высокой точностью выполнять манипуляции. Богатый функционал системы, средства количественного анализа, простой и удобный рабочий процесс обеспечивают высокоэффективную и точную диагностику.

В свою очередь, родители, которые приводят своих детей на осмотры, также подчеркнули, что новая медицинская техника и профессионализм врачей – залог качественного лечения.

"Диагностическое отделение у нас всегда было на высоте, но все равно приятно видеть по прошествии нескольких лет, как оно меняется в лучшую сторону. Спасибо нашему здравоохранению за такие стандарты и возможность своевременно выявить тяжелое заболевание у ребенка на ранней стадии", – сказала жительница Хорошёвского района Москвы Наталья Крылова.

По словам жительницы района Аэропорт Марины Костиной, все это дает ощущение, что ребенок находится в надежных руках. "Отделение диагностики детской поликлиники № 39 располагает всем современным оборудованием для лечения детей. Для нас, родителей, это большое облегчение, не нужно никуда записываться, ехать в другие учреждения, тратить время и нервы. Я рада что у наших детей есть такие возможности, в наше время такого не было", – добавила она.

Ранее сообщалось, что для московских больниц закупили 14 новейших компьютерных томографов (КТ). Как пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, контракты на закупку этого оборудования заключены с ведущими мировыми производителями.

По ее словам, в 2022 году два новых КТ на 256 срезов будут поставлены в больницу имени Плетнева и в больницу № 15 имени Филатова. В 2023 году еще 11 новых аппаратов поступят в онкологическую больницу № 62, МКНЦ имени Логинова, ГКБ № 1 имени Пирогова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени Демихова.