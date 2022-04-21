Уральские ученые нашли способ снизить вред химиотерапии

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Ученые из Уральского федерального университета предложили использовать так называемый нанокластерный полиоксометаллат для доставки химиотерапевтических препаратов прямо к раковым опухолям без вреда для здоровых клеток. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Железосодержащие полиоксометаллаты и продукты их деструкции в организме являются практически безвредными для теплокровных животных, более того, они повышают уровень гемоглобина. А такие же соединения, включающие пятивалентный молибден, перспективны в области химиотерапии", – рассказала научный сотрудник отдела химического материаловедения УрФУ Маргарита Тонкушина.

Она выделила и другие преимущества полиоксометаллатов, в частности их способность проникать в части организма, где отсутствует развитая кровеносная система, а также относительную простоту их синтеза. Наиболее перспективны в этом плане молибденовые полиоксометаллаты, представляющие из себя нанокластер, к поверхности которого можно прикрепить тот или иной лекарственный препарат.

В ходе экспериментов специалисты подтвердили способность полиоксометаллатов с прикрепленными к ним препаратами проникать в раковые клетки. В будущем они планируют прикреплять к ним еще и молекулу-вектор, позволяющую отличать здоровые клетки от раковых.

Ранее ученые Курчатовского института определили наиболее подходящее вещество для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы. Таковым оказался изотоп свинца-212 с периодом полураспада до 10 часов. Радиоактивное излучение, выделяющееся в результате распада свинца на поверхности раковой клетки, уничтожает злокачественные образования.

