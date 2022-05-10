Названы 4 основных симптома рака пищевода

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Эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии назвали четыре симптома, которые могут указывать на рак пищевода, сообщает Daily Express.

В частности, о такой опухоли в организме могут свидетельствовать затрудненное глотание, чувство тошноты, отрыжка и изжога. Специалисты подчеркивают, что большинство случаев рака пищевода диагностируется у пациентов старше 60 лет.

"Важными факторами риска рака пищевода являются курение сигарет и употребление алкоголя, особенно спиртных напитков", – говорится в публикации.

Также указывается, что данное заболевание занимает девятое место среди самых распространенных видов онкологии в мире.

Для того, чтобы снизить риск развития рака пищевода, отмечают специалисты, необходимо употреблять больше овощей и фруктов, а также поддерживать здоровый вес.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что спровоцировать развитие рака могут некоторые типы обработки продуктов.

Так, по его словам, при жарке мяса на подсолнечном масле в продукте появляются канцерогенные вещества. Регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в пищеварительной системе.

Кроме того, врач посоветовал сократить употребление алкоголя, поскольку в нем содержится предельно высокое количество канцерогенов.

