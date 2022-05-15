Гинцбург назвал лучший способ защиты от COVID-19

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Для лучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной", – приводит его слова ТАСС.

Ученый добавил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о высокой вероятности прихода в Россию линий "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1.

Он добавил, что ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными, чем предыдущие варианты. По словам Хафизова, об этом свидетельствуют несколько недавно опубликованных исследований, в которых также говорится, что эти две линии могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенным COVID-19 или вакцинацией.

