Эксперт оценил вероятность появления в России видов "Омикрона" ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вероятность прихода в Россию линий "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 высока.

"Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, <...> то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам", – приводит слова эксперта ТАСС.

Линии "Омикрона" ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными, чем предыдущие варианты, рассказал Хафизов ранее. По его словам, об этом свидетельствуют несколько недавно опубликованных исследований, в которых также говорится, что ВА.4 и ВА.5 могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенным COVID-19 или вакцинацией.

Ранее врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин сообщил, что через пару месяцев после перенесенного коронавируса в головном мозге могут развиться нарушения. Речь идет о снижении памяти и умственной работоспособности, а также о тревожных расстройствах и бессоннице.

