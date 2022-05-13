Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве составил 30,2%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 30,2%, снизившись на 2,9%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Неделей ранее данный показатель был равен 33,1%.

Уточняется, что 7 479 025 человек прошли вакцинацию первым компонентом, 7 116 413 человека – полный цикл вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки госпитализировали 149 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 72 пациента.

За 24 часа выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 15 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".