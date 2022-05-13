В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 72 пациента. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 15 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".



Также за последние сутки после лечения выписаны 443 пациента. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По его словам, первые добровольцы уже получили препарат. Никаких негативных реакций у них на прививку не было.

Он добавил, что с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к коронавирусу, возникают сложности. Скрининг прошли более 100 человек, однако препарат получат лишь те, у кого нет антител.

