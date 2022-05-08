Испытания вакцины от коронавируса "Конвасэл" для пожилых могут начать в 2022 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рассматривается возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса на лицах старше 60 лет в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она добавила, что возможность проведения испытаний рассматриваются с учетом успешных результатов доклинических и клинических исследований.

Ранее Скворцова сообщила, что "Конвасэл" способствует 100% выработке антител к вирусу. Она добавила, что в клинических исследованиях была показана 100% выработка высоких титров специфических антител класса IgG к белку N в сыворотке крови у привитых данной вакциной.

До этого глава ФМБА заявляла, что "Конвасэл" можно применять для ревакцинации от коронавируса после других препаратов. В клинических исследованиях участвовали 155 добровольцев. Они могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента исследования.

Кроме того сообщалось, что "Конвасэл" может стать доступна для людей старше 60 лет после третьей фазы исследований. В настоящее время план-проект данной фазы исследований находится в разработке. Испытания планируют начать в конце лета 2022 года.

