"Конвасэл" можно применять для ревакцинации от ковида после других препаратов – глава ФМБА

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Вакцину от коронавируса "Конвасэл" можно применять для ревакцинации от ковида после других препаратов. Об этом ТАСС сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она рассказала, что в клинических исследованиях участвовали 155 добровольцев. Они могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента исследования.

"При соблюдении этого срока возможно применять вакцину "Конвасэл" для ревакцинации после применения вакцин "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", – добавила Скворцова.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса, разработанный фармацевтической компанией "Промомед". Лекарственное средство на основе нирматрелвира и ритонавира получило регистрацию 21 апреля. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, препарат действует вне зависимости от того, каким штаммом заразился пациент.

До этого препарат от COVID-19 в форме капсул на основе действующего вещества молнупиравир от "Обнинской химико-фармацевтической компании" получил регистрацию Минздрава РФ. Препарат был зарегистрирован 5 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года.

