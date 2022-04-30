Мурашко предупредил о высоком риске диабета после перенесенного COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний.

"Такая тревожная вещь, у ковида, мы видим, <...> появляются аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета первого типа", – приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Он также не исключил высокий риск подъема заболеваемости в России в конце мая или июне. Чтобы не было новой волны, подчеркнул министр, необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию.

Кроме того, Мурашко сообщил, что после 12 мая в стране планируют восстановить в полном объеме плановую медицинскую помощь.

В конце марта специалисты из Немецкого диабетического центра провели исследование и выяснили, что коронавирус более чем на четверть повышает риски развития диабета второго типа.

Исследователи проанализировали данные почти 9 миллионов пациентов со всей Германии в 2020–2021 годах. Почти 36 тысяч из них перенесли коронавирус. Среди этих пациентов заболеваемость диабетом составила 15,8 случая на тысячу человек, а среди тех, кто не болел, – 12,3 случая на тысячу человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что переболевшие COVID-19 люди подвержены риску отложенного развития тромбоза, который может привести сразу к инсульту, инфаркту или тромбоэмболии легочной артерии.

