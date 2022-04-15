Вакцину от коронавируса "Конвасэл" могут разрешить для пожилых – ФМБА

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Вакцина против коронавирусной инфекции "Конвасэл" может стать доступна для людей старше 60 лет после третьей фазы исследований, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время план-проект данной фазы исследований находится в разработке. Испытания планируют начать в конце лета 2022 года.

Как отмечали ранее в ФМБА, пострегистрационные исследования посвятят анализу безопасности препарата и его иммуногенности. Кроме того, будет рассмотрена профилактическая эффективность вакцины. Наблюдения за добровольцами продлятся не менее полугода.

Накануне в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что "Конвасэл" планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологий Мечников в Никарагуа.

Отмечалось, что к препарату уже проявлен интерес потенциальными странами экспорта, однако возможность регистрации и поставки в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавируса "Конвасэл" 19 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Объем одной дозы составляет 0,5 миллилитра.

