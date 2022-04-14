ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" в Никарагуа

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Вакцину против COVID-19 "Конвасэл" планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологий Мечников в Никарагуа. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФМБА сообщает РИА Новости.

"Это вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, которая уже производит и поставляет в страны региона гриппозные вакцины", – говорится в сообщении.

В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что к вакцине "Ковасэл" уже проявлен интерес потенциальными странами экспорта, однако возможность регистрации препарата и его поставки в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.

В настоящее время план-проект данной фазы исследований находится в разработке. Их планируют начать в конце лета текущего года.

Пострегистрационные исследования посвятят анализу безопасности препарата и его иммуногенности. Кроме того, будет рассмотрена профилактическая эффективность вакцины. Наблюдения за добровольцами продлятся не менее полугода.