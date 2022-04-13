ФМБА проведет пострегистрационные испытания вакцины "Конвасэл"

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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о планах по исследованию вакцины от коронавируса "Конвасэл". Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время разрабатывается план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл", само исследование предполагается начать в конце лета текущего года", – заявили в пресс-службе ведомства.

Пострегистрационные исследования посвятят анализу безопасности препарата и его иммуногенности. Кроме того, будет рассмотрена профилактическая эффективность вакцины.

Наблюдения за добровольцами, которые примут участие в исследовании, продлятся не менее полугода.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Конвасэл" 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения.

В начале апреля стало известно, что в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства запустили производство данного препарата.

