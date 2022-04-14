Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля" из антител

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Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, 18 апреля. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", – приводит слова ученого РИА Новости.

По словам Гинцбурга, все участники данной фазы исследования являются здоровыми добровольцами. Проверить препарат на больных коронавирусом планируется в рамках второй фазы.

Глава Центра имени Гамалеи добавил, что вопрос о регистрации препарата министерство здравоохранения РФ готово рассмотреть по итогам второй фазы исследования.

В марте Гинцбург сообщил, что в рамках первой фазы испытаний срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Разрешение Центру имени Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата Минздрав РФ выдал 5 марта.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.

Отмечается, что время получения результатов теста сокращается до 20–25 минут. Благодаря высокой чувствительности и скорости проведения анализа тест позволит выявлять пациентов с коронавирусом на самой ранней стадии инфицирования.

