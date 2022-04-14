Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля" из антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, 18 апреля. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", – приводит слова ученого РИА Новости.
По словам Гинцбурга, все участники данной фазы исследования являются здоровыми добровольцами. Проверить препарат на больных коронавирусом планируется в рамках второй фазы.
Глава Центра имени Гамалеи добавил, что вопрос о регистрации препарата министерство здравоохранения РФ готово рассмотреть по итогам второй фазы исследования.
В марте Гинцбург сообщил, что в рамках первой фазы испытаний срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Разрешение Центру имени Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата Минздрав РФ выдал 5 марта.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.
Отмечается, что время получения результатов теста сокращается до 20–25 минут. Благодаря высокой чувствительности и скорости проведения анализа тест позволит выявлять пациентов с коронавирусом на самой ранней стадии инфицирования.
Антитела к COVID-19 передаются младенцам с молоком матери – Гинцбург
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: