Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирован препарат на основе моноклональных антител

Препарат против коронавируса на основе моноклональных антител "Гамковимаб" может быть зарегистрирован уже в июне этого года. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Это произойдет в том в случае, если будет допуск к регистрации на основании результатов первой фазы исследований, добавил специалист.
Гинцбург пояснил, что на неделе в рамках клинических исследований планируется начать введение препарата добровольцам. Также ведутся обсуждения по выбору площадки для масштабирования производства.
Ранее директор Центра имени Гамалеи сообщил, что вакцинацию детей от 6 до 11 лет против коронавируса в рамках клинических исследований планируется провести на следующей неделе. Он добавил, что детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования.
До этого Роспотребнадзор смягчил меры по коронавирусу в образовательных организациях. В частности, отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам заседания комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. То же самое касается и вакцинации от коронавируса. По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.
В свою очередь, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.
Исследования вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начать на следующей неделе
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