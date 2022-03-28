Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирован препарат на основе моноклональных антител

Препарат против коронавируса на основе моноклональных антител "Гамковимаб" может быть зарегистрирован уже в июне этого года. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Это произойдет в том в случае, если будет допуск к регистрации на основании результатов первой фазы исследований, добавил специалист.

Гинцбург пояснил, что на неделе в рамках клинических исследований планируется начать введение препарата добровольцам. Также ведутся обсуждения по выбору площадки для масштабирования производства.

Ранее директор Центра имени Гамалеи сообщил, что вакцинацию детей от 6 до 11 лет против коронавируса в рамках клинических исследований планируется провести на следующей неделе. Он добавил, что детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования.

До этого Роспотребнадзор смягчил меры по коронавирусу в образовательных организациях. В частности, отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам заседания комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. То же самое касается и вакцинации от коронавируса. По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.