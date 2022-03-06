Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний препарата от COVID-19 на основе антител

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Препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый добавил, что первые участники исследования начнут получать препарат примерно через три недели. После первой фазы испытаний эксперты будут решать вопрос о проведении второй. Участие в ней примут добровольцы, болеющие коронавирусом.

По словам Гинцбурга, в рамках первой фазы испытаний срок наблюдения за добровольцами составит один месяц.

Разрешение Центру имени Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител Минздрав РФ выдал 5 марта.

Ранее Гинцбург рассказал, что около 97% пациентов, находящихся в больницах с коронавирусом, не вакцинированы. Ученый также добавил, что вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником Лайт" при заболевании коронавирусом защищает от госпитализации на 95–96%.