Гинцбург назвал процент непривитых среди попадающих в больницы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Около 97% пациентов, находящихся в больницах с коронавирусом, не вакцинированы, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Госпитализированных (с COVID-19. – прим. ред.) 3–4%, – соответственно, есть вакцинированных", – приводит его слова ТАСС.
По словам ученого, вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником лайт" при заболевании коронавирусом защищает от госпитализации на 95–96%.
Гинцбург подчеркнул, что сделанные на платформе информационных РНК вакцины Pfizer и Moderna не обладают такой эффективностью. По словам директора Центра имени Гамалеи, это показали соответствующие исследования, участие в которых приняли более тысячи человек.
"Мы в первую очередь делали это исследование для "Омикрона". Это большое исследование, которое мы сделали во взаимодействии с ведущими московскими клиниками", – рассказал он.
Ранее Гинцбург рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется.
Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил ученый, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.
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