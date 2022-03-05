Гинцбург назвал процент непривитых среди попадающих в больницы с COVID-19

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Около 97% пациентов, находящихся в больницах с коронавирусом, не вакцинированы, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Госпитализированных (с COVID-19. – прим. ред.) 3–4%, – соответственно, есть вакцинированных", – приводит его слова ТАСС.

По словам ученого, вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником лайт" при заболевании коронавирусом защищает от госпитализации на 95–96%.

Гинцбург подчеркнул, что сделанные на платформе информационных РНК вакцины Pfizer и Moderna не обладают такой эффективностью. По словам директора Центра имени Гамалеи, это показали соответствующие исследования, участие в которых приняли более тысячи человек.

"Мы в первую очередь делали это исследование для "Омикрона". Это большое исследование, которое мы сделали во взаимодействии с ведущими московскими клиниками", – рассказал он.

Ранее Гинцбург рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется.

Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил ученый, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.