Иммунолог не исключил новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России в настоящее время наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, однако есть риск нового всплеска, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам специалиста, ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации остаются март и апрель. Он также отметил, что на уровень коллективного иммунитет влияет вакцинация, поэтому, считает врач, время спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для ревакцинации.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 57,8 до 56%. По данным портала стопкоронавирус.рф, снижение коллективного иммунитета в стране фиксируется пятую неделю подряд.
Из тепловой карты следует, что вакцинация первым компонентом была проведена 87 949 768 раз, вакцинация двумя компонентами – 84 093 959 раз.
За последние сутки в стране госпитализировали 9 849 человек с COVID-19. Это на 7,3% ниже показателя предыдущего дня. Всего выявлено 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий заболевания скончались 776 пациентов, еще 160 507 человек выздоровели.
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