В РФ за сутки госпитализировали 9 849 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Число госпитализаций из-за COVID-19 в России за сутки составило 9 849, что на 7,3% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в больницы попали 10 620 человек с COVID-19. Таким образом, число госпитализаций снизилось в 55 регионах, в 29 регионах произошло увеличение, а в одном количество осталось без изменений.

За последние 24 часа в стране были выявлены 89 174 новых случая COVID-19 в 85 регионах.

В Свердловской области выявили 4 785 случаев, Самарской области – 3 623 случая, Санкт-Петербурге – 3 422, Башкирии – 3 297, Нижегородской области – 3 177, Пермском крае – 2 950, Воронежской области – 2 642, Саратовской области – 2 575, Ростовской области – 2 499 и в Москве – 2 463.

За сутки в РФ полностью выздоровели от коронавируса 160 507 человек. При этом было зафиксировано 776 летальных исходов.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости коронавирусом. По его словам, это произойдет, если будет выявлена новая мутация вируса или снизится уровень коллективного иммунитета.

До этого бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стала управляемой. Он отмечал, что на сегодняшний день у российских медработников есть понимание, как лечить заболевание, а у граждан есть возможность вакцинироваться.

