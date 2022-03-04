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Москва 24

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общество

05:59

В Роспотребнадзоре подсчитали долю подвида "Омикрона" ВА.2 в России

медицинаобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В настоящее время доля подвида "Омикрон"-штамма ВА.2 в России составляет порядка 8%. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах", – приводит слова специалиста ТАСС.

Черкашина подчеркнула, что различные тест-системы для ПЦР-диагностики коронавируса успешно детектируют данный подвид "Омикрон"-штамма.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала, что кашель при "Омикрон"-штамме возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани, поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту.

При лечении такого кашля назначаются препараты, подавляющие приступы, продолжила Мальченко. Также рекомендуются ингаляции, в том числе с минеральной водой и различными лекарствами. По словам врача, такие процедуру смягчают и увлажняют слизистую, поэтому раздражение проходит.

Роспотребнадзор обновил рекомендации по антиковидным мерам

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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