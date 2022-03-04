Инфекционист допустил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в России еще возможны новые подъемы заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По его словам, это произойдет в том случае, если будет выявлена новая мутация вируса или снизится уровень коллективного иммунитета.

Ранее бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стала управляемой.

По его словам, сейчас у российских медработников есть понимание, как лечить заболевание, а у граждан есть возможность вакцинироваться. Также он отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации предусматривает применение точечных мер.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что в России может начать распространяться сублиния штамма COVID-19 "Омикрон" ВА.2, а позже и ВА.3.

Он также спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 к октябрю. По его словам, теплое время года оказывает противоэпидемический эффект, и в связи с этим существует надежда, что до лета и летом крупных вспышек вируса не будет.

Крючков уточнил, что пока неизвестно, что может быть, но вероятность появления нового штамма COVID-19 достаточно высока. По мнению Крючкова, новые варианты могут образоваться от "Дельта"-штамма или другого гибрида.