Иммунолог предупредил о приходе разновидностей "Омикрона" в Россию

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В РФ в ближайшие две недели может начать распространяться сублиния штамма COVID-19 "Омикрон" ВА.2, а позже и ВА.3. Об этом заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"По сублиниям "Омикрона" ВА.2, ВА.3, которые, возможно, распространятся, есть серьезная угроза. Мы видели высокое давление в странах Центральной Европы. Это может быть проблемой... Распространяться ВА.2 может начать в ближайшие две недели. По ВА.3 – это более отдаленная история, ближе к апрелю-маю", – сообщил эксперт Ura.ru.

Специалист отметил, что, несмотря на ограничение поездок, эпидемия будет продолжаться. Крючков призвал поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета и сохранять действующие противокоронавирусные меры.

Врач-терапевт Андрей Звонков, в свою очередь, уточнил, что прибывшие в РФ беженцы из ДНР и ЛНР вакцинированные, кроме того, у всех берут тесты.

"Учитывая, что вакцинация масштабная прошла, он наткнется на плотину вакцинированных людей и на этом заглохнет. Распространения, вероятно, не будет. Хотя "Омикрон", конечно, преодолевает вакцинацию, но, к счастью, это проходит потом достаточно легко", – заключил медик.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется.

Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил Гинцбург, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.