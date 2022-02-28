В Роспотребнадзоре назвали самые частые кожные проявления "Омикрона"

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"Омикрон"–штамм все чаще вызывает разнообразные кожные симптомы, это подтверждает наблюдение за пациентами, рассказала замдиректора по работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам эксперта, кожные симптомы встречаются у 5% пациентов с коронавирусом. Она добавила, что высыпания могут быть различными – от еле заметных на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу.

"Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами", – сказала Руженцова.

Специалист отметила, что сыпь при COVID-19 чаще связана именно с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, поэтому в большинстве случаев такие симптомы не являются поводом для отмены лекарственных препаратов.

Руженцова также рассказала, что с появлением "Омикрон"-штамма стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы. Это покраснение, отечность и появление пузырьков на пальцах ног и рук.

Среди других специфических симптомов "Омикрона" Руженцова назвала воспаление губ с сухостью. По словам эксперта, этот симптом чаще наблюдается при неправильном лечении и прогрессировании коронавируса, а также у детей с высокой температурой.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется.

Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил Гинцбург, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.

