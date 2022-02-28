Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

07:04

В Роспотребнадзоре назвали самые частые кожные проявления "Омикрона"

обществомедицина

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

"Омикрон"–штамм все чаще вызывает разнообразные кожные симптомы, это подтверждает наблюдение за пациентами, рассказала замдиректора по работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам эксперта, кожные симптомы встречаются у 5% пациентов с коронавирусом. Она добавила, что высыпания могут быть различными – от еле заметных на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу.

"Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами", – сказала Руженцова.

Специалист отметила, что сыпь при COVID-19 чаще связана именно с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, поэтому в большинстве случаев такие симптомы не являются поводом для отмены лекарственных препаратов.

Руженцова также рассказала, что с появлением "Омикрон"-штамма стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы. Это покраснение, отечность и появление пузырьков на пальцах ног и рук.

Среди других специфических симптомов "Омикрона" Руженцова назвала воспаление губ с сухостью. По словам эксперта, этот симптом чаще наблюдается при неправильном лечении и прогрессировании коронавируса, а также у детей с высокой температурой.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но показатель смертности растет, поэтому опасность сохраняется.

Специалист пояснил, что причина понижения уровня заболеваемости в том, что многие стали переносить коронавирус на ногах. При этом, как отметил Гинцбург, нужно учитывать, что уже многие россияне вакцинированы, а уровень заражаемости больше.

В Минздраве рассказали, какие штаммы циркулируют в России

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать