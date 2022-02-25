21:25
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За последние две недели госпитализация детей с COVID-19 в Москве снизилась на 80% по сравнению с пиковыми значениями начала февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В связи с этим столичный мэр сообщил, что принял решение вернуть к оказанию плановой, стационарной помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под COVID-19.
"В обычный режим работы уже перешел корпус детской больницы Сперанского, возобновляют прием плановых пациентов детская больница Башляевой, инфекционная больница № 1 и детская инфекционная больница № 6", – отметил градоначальник.
По словам Собянина, плановая медицинская помощь детям оказывается в полном объеме и без ограничений.
Ранее столичный мэр отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости. Также Собянин сделал рекомендательным требование о переводе трети сотрудников столичных предприятий на дистанционный режим работы. По словам мэра, столичные власти смогли принять решение об ослаблении ограничений в связи с устойчивым снижением заболеваемости штаммом "Омикрон".
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