Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние две недели госпитализация детей с COVID-19 в Москве снизилась на 80% по сравнению с пиковыми значениями начала февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В связи с этим столичный мэр сообщил, что принял решение вернуть к оказанию плановой, стационарной помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под COVID-19.

"В обычный режим работы уже перешел корпус детской больницы Сперанского, возобновляют прием плановых пациентов детская больница Башляевой, инфекционная больница № 1 и детская инфекционная больница № 6", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, плановая медицинская помощь детям оказывается в полном объеме и без ограничений.

Ранее столичный мэр отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости. Также Собянин сделал рекомендательным требование о переводе трети сотрудников столичных предприятий на дистанционный режим работы. По словам мэра, столичные власти смогли принять решение об ослаблении ограничений в связи с устойчивым снижением заболеваемости штаммом "Омикрон".